A polícia interrogou, nesta segunda-feira (9), um homem em relação ao assassinato do diretor-executivo de uma companhia de seguros médicos na semana passada em Nova York, reportaram veículos de comunicação dos Estados Unidos, enquanto a busca pelo suspeito continua em todo o país.

O homem foi interrogado pela polícia da cidade de Altoona, no estado da Pensilvânia, depois que foi encontrada com ele uma arma com características semelhantes à usada para matar a tiros Brian Thompson em uma rua de Nova York, segundo a rede NBC News e outros veículos, que citaram fontes próximas ao caso.

As autoridades investigam a possibilidade de que o autor do crime tenha usado uma pistola veterinária de cano longo, geralmente usada para sacrificar animais, para cometer o assassinato.

O atirador, vestindo uma jaqueta com capuz e o rosto parcialmente coberto, se aproximou por trás de Thompson e atirou nele na quarta-feira passada, diante de pedestres, em um ataque capturado por uma câmera de vigilância e visto por milhões de pessoas desde então.

Thompson, figura importante da UnitedHealthcare, uma das maiores seguradoras médicas do país, participava de uma conferência de investidores no distrito comercial de Midtown.

A polícia ainda não revelou possíveis motivos e não confirmou relatos da imprensa de que as palavras "adiar" e "negar" - termos usados frequentemente por seguradoras para rejeitar reivindicações - estavam escritas nos cartuchos de bala encontrados na cena do crime.

O Departamento de Polícia de Nova York disse à AFP que os detetives não tinham novidades, enquanto o Departamento de Polícia de Altoona não respondeu aos pedidos de comentários sobre o homem detido.

gw/bgs/llu/mel/ic/mvv