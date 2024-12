As autoridades austríacas anunciaram nesta segunda-feira (9), no dia seguinte à queda do governo de Bashar al-Assad na Síria, que suspende as solicitações de asilo dos refugiados desse país e que prepara "um programa de deportação".

"A partir de agora serão congelados todos os procedimentos [de asilo] em curso", afirmou o Ministério do Interior em um comunicado. Também foram dadas instruções para "preparar um programa ordenado de repatriação e deportação para a Síria".

