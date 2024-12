O governo sírio perdeu, nesta sexta-feira (6), o controle da cidade de Dera, no sul do país, e da maior parte da província homônima, berço da insurreição de 2011, declarou uma ONG.

"As facções locais assumiram o controle de mais áreas da província de Dera, incluindo a cidade de Dera (...) Agora controlam mais de 90% da província, enquanto as forças do regime se retiraram", declarou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

