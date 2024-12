O craque argentino Lionel Messi, estrela do Inter Miami, foi reconhecido nesta sexta-feira (6) com seu primeiro prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da Liga Norte-Americana (MLS) de 2024, mais uma distinção para uma carreira lendária.

Vencedor de oito Bolas de Ouro, Messi obteve 38,43% dos votos superando o colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (33,70%) em premiação que considera apenas atuações na temporada regular.

O capitão da 'Albiceleste' recebeu o troféu na noite de quarta-feira, em evento surpresa no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (nos arredores de Miami), no qual mais de 250 jogadores das categorias de base do Inter, incluindo seus três filhos, o receberam fazendo fila no gramado para formar as letras MVP.

"É uma honra para mim receber este prêmio de todos vocês", agradeceu Messi às crianças, como pode ser visto num vídeo divulgado pelo Inter Miami.

"É uma honra vê-los treinar. Estou muito feliz por estar nesta cidade, neste clube que está crescendo e os convido a continuar lutando e batalhando pelos seus sonhos", acrescentou o atacante.

O comissário da MLS, Don Garber, reiterou no evento a "honra" de ter Messi na sua competição.

"Ter o melhor jogador do mundo e ser também o melhor jogador da MLS é um sonho tornado realidade", disse o dirigente da MLS, liga que se encerra neste sábado com a final entre o Los Angeles Galaxy e o New York Red Bulls.

Messi, cujo contrato expira no final da temporada de 2025, anunciou seu plano de se aposentar no Inter, onde querem convencê-lo a permanecer pelo menos até 2026, quando os Estados Unidos co-organizarão a Copa do Mundo com México e Canadá.

Em meados de 2023, o argentino gerou um terremoto no futebol mundial ao deixar o Paris Saint-Germain e o futebol europeu para se transferir para a MLS.

Este ano, em sua primeira temporada completa nos Estados Unidos, o ex-astro do Barcelona encantou marcando 20 gols e dando 16 assistências em apenas 19 jogos, levando o Inter à liderança na temporada regular pela primeira vez.

- Quinto MVP argentino -

Aos 37 anos, o craque da cidade de Rosário acrescenta este MVP a uma galeria na qual, além do recorde de Bolas de Ouro, brilham outros grandes prêmios individuais, como melhor jogador em duas Copas do Mundo (2014 e 2022), duas Copas Américas (2015 e 2021) e seis Chuteiras de Ouro.

Este ano, Messi ficou apenas três gols atrás do artilheiro, o belga Benteke (DC United), que disputou 11 partidas a mais. O astro voltou a lotar estádios nos Estados Unidos com multidões de até 72 mil espectadores.

'La Pulga' sucede o seu compatriota Luciano Acosta (FC Cincinnati) na lista de vencedores do MVP e é o primeiro a consegui-lo com a camisa do Inter, franquia que está na MLS há cinco anos.

Ele também é o quinto argentino a conquistar o troféu, depois de Acosta, Diego Valeri (2017), Guillermo Barros Schelotto (2008) e Christian Gómez (2006).

- Colombiano 'Cucho' em 2º -

A mudança de Messi para Miami, que mais tarde foi acompanhada por outras ex-ídolos do Barcelona, como Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, atraiu os holofotes do mundo do futebol para a MLS e transformou completamente o Inter, franquia que tem como um dos proprietários o inglês David Beckham.

No ano passado, o argentino resgatou um time que estava afundado na MLS até conquistar seu primeiro título: a Leagues Cup.

Nesta temporada, o Inter foi campeão da fase regular com 74 pontos, a maior marca das quase três décadas de MLS, sucesso que lhe rendeu o convite da Fifa para disputar o novo Mundial de Clubes em 2025.

No meio da campanha, Messi teve que parar por dois meses devido à lesão no tornozelo sofrida na final da Copa América que venceu com a Argentina.

Com o líder de volta, a caminhada triunfante do Inter rumo ao primeiro título da MLS teve um fim abrupto e inesperado com a eliminação diante do Atlanta United logo na primeira rodada dos playoffs.

O mesmo destino se abateu sobre o Columbus Crew, apesar da boa campanha e do grande desempenho de 'Cucho' Hernández.

O atacante colombiano brilhou com 19 gols e 14 assistências que lhe renderam o segundo lugar na votação de MVP, realizada por um painel formado por jornalistas, jogadores e técnicos dos clubes.

