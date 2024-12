O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), penalizado com dez posições no grid de largada, alcançou nesta sexta-feira (6) o melhor tempo do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi, 24ª e última prova do Mundial de Fórmula 1 de 2024.

Leclerc superou o britânico Lando Norris (McLaren), seu rival direto pelo segundo lugar na classificação do Mundial de pilotos.

Este duelo é fundamental na luta pelo título mundial de construtores entre McLaren e Ferrari.

A McLaren, que busca o título de construtores desde 1998, começa o fim de semana como favorita, 21 pontos à frente da Ferrari, que não o conquista desde 2008.

Com 44 pontos em jogo, a escuderia italiana não tem margem para erros e se vê praticamente obrigada a conseguir uma dobradinha (primeiro e segundo lugar) e esperar pelo fracasso das McLarens, que têm mostrado uma consistência notável, ficando apenas de fora do 'Top 5' em três ocasiões nesta temporada.

Além disso, Leclerc foi penalizado no grid de largada com dez posições após trocar a bateria, o que o obriga a fazer uma grande recuperação durante a prova para ter chances.

As Mercedes do britânico Lewis Hamilton, que disputa sua última corrida pilotando uma 'Flecha de Prata' antes de se transferir para a Ferrari, e George Russell terminaram em terceiro e quarto.

- Primeira sessão de treinos livres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.321 (19 voltas)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.542 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:24.806 (27)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:25.165 (27)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:25.333 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:25.373 (23)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:25.382 (24)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:25.444 (25)

Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin-Mercedes) 1:25.471 (22)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:25.483 (26)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:25.504 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:25.563 (27)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:25.611 (23)

Ryo Hirakawa (JPN/McLaren-Mercedes) 1:25.874 (19)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:25.877 (22)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:25.921 (23)

Ayumu Iwasa (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:26.121 (24)

Arthur Leclerc (MON/Ferrari) 1:26.179 (22)

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 1:26.304 (24)

Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:26.519 (22)

