A Alemanha disse nesta sexta-feira (6) que há uma “oportunidade única” para concluir o acordo UE-Mercosul, coincidindo com a presença da presidente da Comissão Europeia no Uruguai para negociações sobre o acordo comercial.

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, “ressaltou em várias ocasiões que há uma oportunidade única de chegar a um acordo e que não devemos deixá-la passar”, disse uma porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, durante uma coletiva de imprensa em Berlim.

“O governo alemão saúda o fato de que a Comissão Europeia está agora buscando esse objetivo de forma intensa e rápida”, acrescentou.

Um grupo de países liderado pela França está tentando bloquear o acordo.

“Nosso objetivo era e continua sendo chegar a uma solução consensual durante as negociações e estamos dialogando com todos os parceiros, inclusive a França”, enfatizou Hoffman.

A Alemanha “agora está contando com a presidente da Comissão [Ursula von der Leyen] para conduzir as negociações em direção à meta e para uma análise precisa do texto da negociação a fim de obter a maioria europeia necessária”, acrescentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Sebastian Fischer.

A França, principal oponente da ratificação do acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul na sua forma atual, agora tem a companhia da Polônia e da Itália.

A Alemanha e a Espanha estão pressionando o lado europeu para finalizar as discussões antes da chegada de Donald Trump à Casa Branca em janeiro, que ameaça aumentar as tarifas globalmente.

