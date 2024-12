O presidente russo, Vladimir Putin, fará seu balanço anual na televisão em 19 de dezembro, respondendo a perguntas de jornalistas, incluindo repórteres ocidentais, e cidadãos.

“A coletiva de imprensa acontecerá em 19 de dezembro”, anunciou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, indicando que jornalistas russos e estrangeiros serão convidados.

O evento acontecerá quase três anos após o início do ataque russo à Ucrânia e com a economia mostrando sinais de esgotamento, com inflação elevada (8,5%).

Em janeiro, Donald Trump retornará à Casa Branca, em meio a especulações sobre o início de um possível processo de paz na Ucrânia.

Há vários meses, o Exército russo avança no leste da Ucrânia, enfrentando as tropas de Kiev, exaustas após três anos de conflito e incapazes de reforçar suas fileiras por falta de armamento ocidental, segundo eles.

Em 2023, Putin já combinou sua coletiva de imprensa anual na televisão com outro programa chamado "Linha Direta", no qual ele conversa com seus compatriotas, dois formatos que até então eram organizados separadamente.

Em 2022, os eventos não foram organuzados. O Exército russo havia acabado de sofrer grandes derrotas na Ucrânia e se retirou da cidade de Kherson, no sul do país.

