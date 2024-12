Autoridades investigam as mortes de 13 menores em hospitais do centro do México, no qual foi detectado um surto da bactéria Klebsiella oxytoca, provavelmente relacionado à aplicação de uma fórmula de nutrição, informou, nesta quinta-feira (5), o Ministério da Saúde.

Um comunicado da instituição detalhou que a presença da bactéria foi detectada em quatro hospitais do estado do México, vizinho da capital, afetando 20 pacientes menores de 14 anos.

"Registraram-se 13 óbitos de pacientes com comorbidades, portanto, estão em processo de análise para determinar se a causa da morte está associada à... Klebsiella oxytoca", afirmou o relatório.

Os outros sete pacientes estão hospitalizados e recebem atendimento contínuo, precisou o boletim.

As autoridades também investigam se essa bactéria, que causa uma infecção na corrente sanguínea, estava presente em uma fórmula de nutrição parenteral, administrada por via intravenosa, ou nos insumos para sua aplicação.

"As análises em curso buscam identificar a fonte do surto e é mantido um monitoramento permanente para descartar possíveis surtos em outras localidades", acrescentou o Ministério da Saúde.

O surto foi registrado em três hospitais públicos e um privado.

A Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários emitiu um alerta para que hospitais e profissionais de saúde suspendessem preventivamente a administração de soluções intravenosas de nutrição parenteral.

