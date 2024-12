O ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao presidente argentino Javier Milei, nesta quarta-feira (4), durante participação na cúpula conservadora CPAC, por abrigar seus apoiadores condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

"Esse ato teu, generoso, de acolher esses condenados politicamente, esses refugiados que estão aí, nós, brasileiros de bem, não esqueceremos", disse Bolsonaro, que governou entre 2019 e 2023, em um vídeo transmitido na conferência que acontece em Buenos Aires.

Bolsonaro também rejeitou ter tido uma "participação ativa" em um frustrado plano de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo uma investigação da Polícia Federal divulgada na semana passada.

"Tudo o que eu fiz no final de 2022 foi pressionar a justiça eleitoral para que observasse certas incongruências", afirmou.

Além de Bolsonaro e Milei, a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) tem como referências outros políticos como Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos.

Em meio a gritos de "liberdade, liberdade", foram aclamados em seus discursos Lara Trump, copresidente do Comitê Nacional Republicano e esposa de Eric Trump, filho do futuro presidente americano, e Santiago Abascal, líder do partido conservador espanhol Vox.

O estrategista de extrema direita Steve Bannon também enviou um vídeo: "Agora o destino da América do Sul está nas mãos de Milei e dos patriotas da Argentina", disse.

Além do encerramento com Milei, a CEO da CPAC, Soledad Cedro, adiantou na semana passada à emissora local Radio Con Vos que Trump "estará presente" na conferência de alguma forma, embora não fisicamente.

Na terça-feira, Milei participou de um jantar de gala junto aos participantes da conferência e organizadores da cúpula. O presidente argentino também será o responsável pelo discurso de encerramento.

Esta é a primeira cúpula conservadora CPAC realizada em Buenos Aires. A última reunião de doadores do grupo ocorreu na Flórida, Estados Unidos, após a vitória eleitoral de Trump.

Historicamente, a CPAC era um evento mais modesto, frequentado por alguns políticos ou intelectuais, mas foi a chegada de Trump ao movimento conservador que a tornou popular e a expandiu para outros países além dos Estados Unidos, disse Cedro.

A justiça argentina ordenou em novembro a prisão de 61 brasileiros alvos de pedidos de extradição pelos ataques às sedes dos Três Poderes no início de 2023.

