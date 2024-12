A Fifa e a plataforma britânica DAZN oficializaram, nesta quarta-feira (4), um acordo para a transmissão gratuita e em todo o mundo dos jogos do novo Mundial de Clubes.

Nenhuma das duas partes revelou o valor do acordo, mas uma fonte próxima às negociações declarou à AFP que foi de cerca de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões na cotação atual), confirmando uma informação antecipada pela emissora francesa RMC Sport.

O Mundial de Clubes, que em seu novo formato foi ampliado para 32 equipes de todas as confederações, será disputado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Os 63 jogos do torneio estarão disponíveis "gratuitamente para todos os torcedores do mundo", destacou a plataforma no comunicado, "com a possibilidade de repasse dos direitos a emissoras locais de TV aberta".

O diretor-geral da DAZN, Shay Segev, disse que o contrato é "revolucionário".

A busca por um canal de transmissão era urgente para a Fifa, que viu como a concepção do torneio foi cercada de polêmicas, já que sobrecarrega ainda mais o calendário internacional, mas o anúncio não afasta as dúvidas sobre as receitas que o evento irá gerar para a entidade, que prometeu uma fortuna aos 32 clubes participantes.

Pouco antes do anúncio do acordo com a DAZN, a Fifa confirmou o Bank of America como o patrocinador principal do torneio, que se juntou a outras marcas como a gigante chinesa do ramo de eletrônicos Hisense e o grupo cervejeiro InBev.

