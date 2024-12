O diretor-executivo da UnitedHealthcare, uma das maiores companhias de seguros médicos privados dos Estados Unidos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (4) em Nova York, informaram meios de comunicação americanos.

Segundo o jornal The New York Times, Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado no peito pouco antes das 7h locais (9h de Brasília) perto de um hotel no distrito de Midtown, em Manhattan, local confirmado pela polícia da cidade.

O executivo morreu ao chegar ao hospital, segundo a emissora Pix 11 New York.

As imediações do hotel foram fechadas pela polícia de Nova York (NYPD).

Segundo o New York Times e a emissora CNBC, que citam fontes anônimas, Thompson pode ter sido alvo de um ataque planejado, perpetrado com uma arma com silenciador. O suspeito fugiu de bicicleta, de acordo com as informações.

Em uma entrevista à AFP, um porta-voz da polícia apenas confirmou os disparos contra uma pessoa neste bairro comercial da capital financeira dos Estados Unidos.

Segundo a Pix 11, o UnitedHealth Group mantinha uma conferência com investidores em um hotel de Manhattan. A reunião foi interrompida pelo presidente do grupo, Andrew Witty, que falou sobre uma "situação (...) muito grave".

Thompson fazia parte do UnitedHealth Group há 20 anos e dirigia sua filial de saúde, UnitedHealthcare, desde 2021.

O UnitedHealth Group tem 440.000 funcionários e faturou 100,8 bilhões de dólares (R$ 612 bilhões) no terceiro trimestre de 2024.

A seguradora cobre 51 milhões de pessoas.

