O embaixador russo na ONU acusou, nesta terça-feira (3), a Ucrânia de prestar apoio militar aos combatentes do grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), que realiza uma ofensiva contra as forças governamentais no noroeste da Síria.

"Queremos chamar especialmente a atenção para as pistas identificáveis que apontam para a principal direção de inteligência ucraniana, GUR, na organização das hostilidades e no fornecimento de armas a combatentes no noroeste da Síria", disse Vasily Nebenzia em uma reunião do Conselho de Segurança sobre a escalada do conflito neste país do Oriente Médio.

"Nos referimos à identificação de instrutores militares ucranianos na província (...) que treinavam combatentes do HTS em operações de combate", acrescentou.

Os milicianos do HTS "não apenas não escondem que contam com o apoio da Ucrânia, mas se vangloriam disso", afirmou o embaixador, acusando Kiev de ter fornecido, em particular, drones.

Uma coalizão de rebeldes liderada pelo HTS, antigo braço sírio da Al Qaeda, lançou em 27 de novembro uma ofensiva relâmpago no noroeste, tomando dezenas de localidades e grande parte de Aleppo, a segunda maior cidade do país, antes de prosseguir com seu avanço para o sul.

A Rússia, que intervém militarmente na Síria desde 2015, é um dos principais aliados do presidente sírio, Bashar al-Assad.

