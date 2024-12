Oitava, relíquias, Te Deum... Este é um pequeno glossário dos termos que marcarão as cerimônias religiosas de reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris, nos dias 7 e 8 de dezembro.

Missas e ofícios

No domingo, 8 de dezembro, serão celebradas duas missas: a primeira, chamada missa inaugural, ocorrerá às 10h30 (6h30 de Brasília) com a consagração do altar. Na presença do chefe de Estado, reunirá cerca de 170 bispos, além dos sacerdotes das 106 paróquias parisienses. O acesso será apenas por convite.

Às 18h30 (12h30 de Brasília), será celebrada a primeira missa aberta ao público, embora seja necessário se registrar previamente através de um aplicativo.

No sábado, 7 de dezembro, por outro lado, para a primeira cerimônia de reabertura, será realizado um simples ofício, sem a celebração da Eucaristia (ou seja, sem comunhão).

Imaculada Conceição

A reabertura de Notre-Dame coincide com a festa da Imaculada Conceição, celebrada pela Igreja Católica no dia 8 de dezembro (e no dia 9, quando o dia 8 cai em um domingo).

"Contrariamente à crença popular, este dogma não se refere à concepção virginal de Jesus por Maria, mas ao privilégio divino segundo o qual a Virgem Maria nasceu preservada do pecado original", explica a diocese de Paris.

Báculo

No início das cerimônias de sábado, 7 de dezembro, o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, baterá nas portas fechadas da catedral com seu báculo, um bastão que simboliza sua missão pastoral, com uma extremidade curva em forma de voluta.

O coro de Notre-Dame responderá três vezes com o cântico do Salmo 121: "Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor! Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor! E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas.”

Na terceira vez, as portas se abrirão.

Grande órgão

Após iniciar o ofício com o sinal da cruz, monsenhor Ulrich abençoará o instrumento e se dirigirá a ele em oito ocasiões, segundo um rito chamado "despertar do órgão". Cada vez, o órgão responderá.

Magnificat e Te Deum

Durante o ofício, se sucederão um cântico, um salmo e o "Magnificat", um cântico de Maria encontrado no Novo Testamento.

No dia 14 de agosto de 1944, na noite da Libertação de Paris, o general de Gaulle assistiu a um "Magnificat" em Notre-Dame.

Depois, será rezado um Pai Nosso (a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, segundo a Bíblia), seguido da bênção final e um "Tedeum" (hino de louvor cantado especialmente ao final de grandes acontecimentos).

Água benta

No domingo, durante a missa inaugural às 10h30, o arcebispo de Paris abençoará água com a qual aspergirá a assembleia. Posteriormente, aspergirá o altar e o púlpito chamado ambão, como sinal de purificação que marca seu uso sagrado.

Homilia

É o comentário da Palavra de Deus realizado após as leituras bíblicas (que serão as mesmas em todas as igrejas católicas do mundo para este segundo domingo de Advento).

Relíquias

É a primeira das cinco etapas de consagração do altar: serão depositadas e seladas as relíquias de cinco santos ligados à Igreja de Paris (Maria Eugênia de Jesus, Magdalena Sofia Barat, Catarina Labouré, Carlos de Foucauld e Vladimir Ghika).

O rito principal dessa consagração será a oração de dedicação (que indica que a catedral está definitivamente destinada ao culto) e a unção com óleo. Depois haverá uma oferenda de incenso, e finalmente o altar será decorado e iluminado.

Oitava

Este termo designa o período de oito dias de reabertura, organizado de 8 a 15 de dezembro. Durante esses dias, será celebrada uma missa às 10h30 (presidida pelo arcebispo de Paris), seguida às 17h45 pelas vésperas e às 18h30 por uma segunda missa.

