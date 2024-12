Uma fotógrafa da AFP, Christina Assi, ferida no Líbano, foi incluída, nesta terça-feira (3), entre as 100 personalidades femininas do ano, em uma lista, elaborada pela BBC, que conta com três brasileiras e a francesa Gisèle Pelicot, vítima de múltiplos estupros.

O ranking tem como objetivo destacar aquelas mulheres que, "graças à sua resiliência, impulsionam a mudança" na sociedade, detalha a imprensa britânica.

A fotógrafa libanesa Christina Assi, que teve a perna direita amputada após um ataque israelense em outubro de 2023, afirmou que ter sido selecionada "é uma honra incrível, especialmente como fotógrafa em um campo frequentemente dominado por homens".

Entre os países latino-americanos, o Brasil, com três mulheres, é o mais bem representado na lista.

A ativista Lourdes Barreto, defensora dos direitos das mulheres, a ginasta Rebeca Andrade, que com suas seis medalhas se tornou a maior medalhista olímpica do país, e a bióloga Silvana Santos são as três brasileiras da lista.

Por sua vez, a francesa Gisèle Pelicot se tornou símbolo das vítimas de estupro no mundo.

Sedada com ansiolíticos por seu então marido, foi estuprada durante dez anos enquanto dormia por diversos homens convidados por seu esposo.

Para a BBC, "ao renunciar ao seu direito ao anonimato e permitir que sua história fosse transmitida em todo mundo, Gisèle Pelicot se tornou um símbolo de coragem e resiliência".

Também faz parte da lista a atriz americana Sharon Stone pelo conjunto de sua carreira e sua compatriota, a atleta Allyson Felix.

