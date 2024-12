Um comitê do Congresso dos Estados Unidos que investigou por dois anos a pandemia de covid-19 publicou, nesta segunda-feira (2), um informe no qual considera que a sua origem "mais crível" é que o vírus escapou de um laboratório da cidade chinesa de Wuhan.

No documento de 520 páginas, a subcomissão especial sobre a pandemia de coronavírus da Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, avaliou a resposta à emergência, suas causas e as campanhas de vacinação.

"Este trabalho ajudará os Estados Unidos e o mundo a preverem a próxima pandemia", garantiu Brad Wenstrup, presidente do comitê, em uma carta ao Congresso.

As agências federais americanas, a Organização Mundial da Saúde e cientistas chegaram a conclusões diferentes sobre a origem da covid-19, sem que haja consenso.

A maioria acredita que o vírus se propagou para o ser humano vindo de um animal na China, mas uma análise dos serviços de inteligência americanos sugeriu, no ano passado, que o vírus poderia ter sido manipulado geneticamente e vazado de um laboratório de virologia em Wuhan, onde surgiram os primeiros casos.

O painel do Congresso decidiu-se pela teoria do vazamento após 25 reuniões, realizar mais de 30 entrevistas e revisar mais de um milhão de páginas de documentos.

A investigação incluiu dois dias de entrevistas com Anthony Fauci, o cientista do governo que se tornou o especialista de maior confiança nos primeiros dias caóticos da pandemia em 2020 e agora vive com proteção por ameaças.

Os enfrentamentos de Fauci sobre a resposta à emergência sanitária com o então presidente (2017-2021) e agora mandatário eleito, Donald Trump, desataram a fúria da direita.

Os republicanos culpam o imunologista de ajudar a desencadear a pandemia ao aprovar financiamento para os cientistas chineses aos quais acusam de fabricar o SARS-CoV-2, causador da covid-19.

O informe afirma que os Institutos Nacionais de Saúde subsidiaram uma investigação que tenta melhorar os vírus para encontrar formas de combatê-los conduzida pelo Instituto de Virologia de Wuhan.

Fauci negou diversas vezes ter encoberto as origens da covid-19 diante do painel em junho, argumentando que seria "impossível molecularmente" que os vírus de morcego estudados no laboratório se convertessem no que causou a pandemia.

Mas o informe do comitê diz que o SARS-CoV-2 "provavelmente surgiu devido a um acidente relacionado com o laboratório ou a pesquisa".

A investigação conclui, além disso, que as quarentenas "fizeram mais mal do que bem" e que as ordens de uso de máscaras foram "ineficazes", contradizendo outras pesquisas que demonstram que ambas reduziram as taxas de transmissão.

Os legisladores concluíram que a operação "Warp Speed" de Trump para financiar o desenvolvimento das vacinas anticovid foi um "tremendo sucesso", mas que o fechamento de escolas terá um "impacto duradouro" nas crianças americanas.

