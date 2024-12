O ciclone Fengal, que atingiu com força o Sri Lanka e o sul da Índia, deixou 20 mortos, sobretudo pelas intensas chuvas que acompanharam o fenômeno, segundo o balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira (2).

O ciclone tocou a terra no sábado no estado de Tamil Nadu, no sudeste da Índia e provocou as piores chuvas em 24 horas dos últimos 30 anos em Puducherry.

O Sri Lanka foi atingido pelo ciclone na sexta-feira e registrou um total de 17 mortos além de deslizamentos de terra; na Índia, houve três mortos que foram eletrocutados durante a passagem do Fengal, disse o ministro de Gestão de Catástrofes em Tamul Nadu, KKSSR Ramachandran.

Quase 470.000 pessoas conseguiram abrigo em refúgios temporários, indicou a agência de gestão de catástrofes.

Algumas partes do sul da Índia permaneceram em alerta nesta segunda-feira em meio ao risco de inundações repentinas, alertaram os serviços meteorológicos, dizendo que as estradas estavam inundadas e as escolas permaneceriam fechadas.

Os ciclones, equivalentes aos furacões que se formam no Atlântico Norte ou aos tufões que atingem a costa noroeste do Pacífico, são uma ameaça comum no Oceano Índico, mas os especialistas alertam que eles estão se tornando mais poderosos e frequentes como resultado das mudanças climáticas.

Previsões mais exatas e planos de evacuação mais eficazes reduziram significativamente o número de vítimas em algumas partes do mundo particularmente afetadas por esses fenômenos.

