O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu no sábado (30) o seu fiel ex-assessor Kash Patel como diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) e Chad Chronister, um xerife da Flórida, como administrador da Drug Enforcement Administration (DEA), a agência antidrogas americana.

O magnata conservador anunciou pela primeira vez em sua rede Truth Social a nomeação de Patel, um ex-funcionário do Pentágono conhecido por suas opiniões sobre um suposto "Estado profundo" dentro do governo.

"Kash é um advogado brilhante, pesquisador e lutador do [movimento] 'America First' que passou sua carreira denunciando a corrupção, defendendo a justiça e protegendo o povo americano", escreveu Trump.

O atual diretor do FBI, Christopher Wray, foi nomeado em 2017 para um mandato de 10 anos, o que significa que ele terá de renunciar ou ser demitido.

Filho de imigrantes indianos e autor de um livro sobre o "Estado profundo", Patel ocupou vários cargos de alto nível durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), incluindo conselheiro de Segurança Interna e chefe de gabinete do secretário de Defesa.

"Kash fez um trabalho incrível durante meu primeiro mandato", disse Trump, acrescentando que ele trabalhará para "acabar com a crescente epidemia de criminalidade nos Estados Unidos, desmantelar grupos criminosos de migrantes e acabar com o flagelo maligno do tráfico humano e de drogas através da fronteira" com o México.

O magnata anunciou, separadamente, a escolha do xerife Chad Chronister como administrador da agência antidrogas dos EUA.

"Chad trabalhará com nossa grande procuradora-geral, Pam Bondi, para proteger a fronteira, interromper o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais através da fronteira sul e SALVAR VIDAS", escreveu o republicano.

Bondi, uma firme aliada de Trump e ex-procuradora-geral da Flórida, foi a escolha do presidente eleito para liderar o Departamento de Justiça.

