No primeiro jogo em casa sob o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Rennes goleou o Saint-Étienne por 5 a 0 neste sábado (30), pela 13ª rodada do Campeonato Francês.

Uma semana depois da derrota para o Lille na estreia (1 a 0), Sampaoli renovou a confiança do atacante Arnaud Kalimuendo, autor de um 'hat-trick' (39', 61' e 67'), dois meses depois de seu último gol. Além dele, marcaram na partida os meias Ludovic Blas (45'+6) e Amine Gouiri (53').

Com a vitória, o Rennes se afasta da zona de rebaixamento e sobe para a 11ª posição com 11 pontos, um à frente do Saint-Étienne (14º).

Mas a prova de fogo para o novo time de Sampaoli será daqui a oito dias, no clássico contra o Nantes.

hap-bdu/cyj/iga/pm/cb