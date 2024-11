A compra do Paris FC, da segunda divisão francesa, pela família Arnault, proprietária do império de artigos de luxo LVMH, foi oficializada nesta sexta-feira (29), depois de seis semanas de negociações entre as partes.

"Com a chegada da Agache Sports e da Red Bull, o Paris FC obtém os meios para traçar objetivos ambiciosos", comentou em comunicado o ex-acionista majoritário do clube, Pierre Ferracci, que foi confirmado como presidente.

A 'holding' Agache tem agora 52,4% das ações do clube através da Agache Sports.

O grupo austríaco Red Bull, proprietário de clubes como o RB Leipzig da Alemanha e RB Salzburg da Áustria, se associou com os Arnault e conta agora com 10,6% das ações.

A família Arnault havia anunciado no dia 17 de outubro que estava em "negociações exclusivas para a aquisição de uma participação majoritária do Paris FC".

Depois de 14 rodadas, o time da capital lidera a segunda divisão do Campeonato Francês.

Um eventual acesso à elite pode levar o clube a outro patamar para competir com os grandes do país.

O Paris FC foi fundado em 1969 e também conta com um time feminino, que no momento é o terceiro colocado da liga francesa, atrás de Lyon e Paris Saint-Germain.

