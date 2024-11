O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta sexta-feira (29), em Brasília, o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, em sua primeira viagem ao exterior após a vitória, com uma agenda focada no acordo comercial que a União Europeia (UE) e o Mercosul buscam finalizar.

Orsi afirmou que “a maior parte da reunião” com Lula foi dedicada a analisar a “situação e as possibilidades” do Mercosul para selar o acordo negociado com a Comissão Europeia, em meio à resistência firme de vários países do bloco, como a França.

“Como Mercosul e como região, somos otimistas quanto à possibilidade de continuar estreitando laços com outras regiões, especialmente com a Europa”, declarou o uruguaio a jornalistas após o encontro no Palácio do Planalto.

Foi uma “conversa entre amigos”, acrescentou Orsi, do partido de esquerda Frente Ampla, que realiza sua primeira viagem ao exterior desde que venceu as eleições no domingo.

Lula destacou sua boa relação com os ex-presidentes uruguaios de esquerda Tabaré Vázquez e José “Pepe” Mujica, segundo uma nota da Presidência da República.

O avanço das negociações com a UE será discutido na próxima semana, na 65ª cúpula do Mercosul, em Montevidéu, da qual Lula participará.

Orsi também estará presente na reunião do bloco sul-americano, a convite do presidente uruguaio em fim de mandato, Luis Lacalle Pou.

A eleição de Orsi, pupilo político de Mujica, representa o retorno da esquerda ao poder no Uruguai, após cinco anos de governo de centro-direita.

Orsi e Lula conversaram sobre temas sociais, além dos “desafios do Mercosul e a convicção de que o Uruguai é muito importante para o Brasil”, segundo um comunicado da equipe do presidente eleito uruguaio.

Os termos do pacto entre os 27 países da UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, integrantes do Mercado Comum do Sul, foram acordados em 2019, mas vários países, incluindo França, Itália e Polônia, rejeitam o acordo, sob pressão de seus setores agrícolas.

