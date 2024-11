O técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, afirmou nesta sexta-feira (29) que o atacante Lamine Yamal, fora há quase três semanas por problemas musculares, já está pronto para enfrentar o Las Palmas no fim de semana, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

Yamal "voltou e está preparado para o jogo, não decidimos se desde o início, mas acho que poderá e jogará", declarou Flick em entrevista coletiva.

Questionado sobre o mau momento do Real Madrid e do Manchester City (os espanhóis foram derrotados por 2 a 0 para o Liverpool e os ingleses empataram em casa com o Feyenoord em 3 a 3), o treinador deixou claro que está concentrado apenas no Barça.

"As outras equipes não me preocupam. Não posso analisar. Para Pep [Guardiola, técnico do City], desejo o melhor, temos uma grande relação. Espero que o próximo jogo seja melhor para ele", respondeu Flick.

O alemão também disse que o meia Gavi está progredindo e que está satisfeito com ele, enquanto o zagueiro uruguaio Ronald Araújo está perto de retornar, embora não tenha dado uma data.

bur-rsc/iga/cb