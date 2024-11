Após gastar 6,2 milhões de dólares (quase R$ 34 milhões na cotação atual) em uma obra de arte que consistia em uma banana pendurada na parede com uma fita adesiva prateada, um empresário sino-americano cumpriu sua promessa e comeu a fruta nesta sexta-feira (29). "Está realmente muito boa", declarou.

Em um luxuoso hotel de Hong Kong, Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoedas Tron, devorou a banana diante de dezenas de jornalistas e influenciadores digitais.

"É muito melhor do que as outras bananas", declarou após dar a primeira mordida. "É realmente muito boa", acrescentou com ênfase.

Antes de protagonizar o momento mais aguardado, fez um discurso classificando a obra de arte como "icônica" e comparando-a à arte conceitual e às criptomoedas.

A obra, intitulada 'Comedian', foi criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, conhecido por sua fama de provocativo e iconoclasta. Na semana passada, ela foi leiloada em Nova York por 6,2 milhões de dólares em uma venda organizada pela Sotheby's.

"Comê-la durante uma coletiva de imprensa também pode ser parte da história desta obra de arte", explicou ele na sexta-feira.

Existem três exemplares da obra e ela foi idealizada para questionar a noção de arte e seu valor. Desde sua primeira exposição em 2019 em Miami, gerou um enorme debate.

O proprietário recebe um certificado de autenticidade e instruções sobre como substituir a banana quando ela começar a se decompor.

Justin Sun comparou trabalhos conceituais como "Comedian" à arte NFT (um ativo digital único) e à tecnologia blockchain descentralizada.

"A maioria destes objetos e ideias existe como propriedade intelectual e na internet, em vez de algo físico", disse ele.

