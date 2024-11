A inflação emn ritmo anual da zona do euro manteve em novembro a tendência de alta e atingiu 2,3%, levemente acima da meta do Banco Central Europeu (BCE), anunciou a agência europeia de estatistícas Eurostat nesta sexta-feira.

A Eurozona registrou em setembro uma inflação de 1,7%, que em outubro subiu para 2%. A inflação subjacente permanece estável desde setembro, a 2,7%.

O resultado anunciado pela Eurostat está alinhado com as expectativas do mercado: a Bloomberg projetou uma inflação de 2,3% e a FactSet previu 2,4%.

A Eurostat projetou que os serviços registraram a maior taxa anual em novembro, a 3,9%, seguidos por alimentos, álcool e tabaco (2,8%), bens industriais não energéticos (0,7%) e energia (-1,9%).

Nesse cenário, o novo aumento da inflação em novembro pode ser explicado pelo fato de que a desaceleração dos preços de energia não foi tão acentuada quanto em outubro, quando recuou -4,6%.

O BCE aumentou os custos de empréstimos em um ritmo sem precedentes a partir de julho de 2022, uma medida que promoveu uma forte desaceleração do crescimento econômico.

