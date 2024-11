O Inter Miami anunciou nesta terça-feira (26) o argentino Javier Mascherano como seu novo técnico.

Mascherano, que vai comandar seus ex-companheiros de Barcelona Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, chega para substituir o também argentino Gerardo Martino, que pediu demissão na semana passada por "motivos pessoais".

O ex-volante de 40 anos, ex-técnico das seleções sub-20 e sub-23 da Argentina, terá sua primeira oportunidade à frente de uma equipe profissional. A apresentação oficial será no dia 3 de dezembro no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami.

"Poder dirigir um clube como o Inter Miami é uma honra para mim", disse Mascherano em comunicado. "É um privilégio que tentarei aproveitar ao máximo".

Martino deixou o cargo na semana passada, dias depois da eliminação da equipe na primeira rodada dos playoffs da MLS, numa surpreendente derrota diante do Atlanta United, depois que o Inter Miami terminou como líder da temporada regular de 2024 com recorde de pontos (74).

