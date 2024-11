O presidente do Suriname, Chan Santokhi, anunciou, nesta segunda-feira (25), a criação do programa "Royalties para todos", para que cada cidadão surinamês receba uma parte dos futuros lucros provenientes das grandes reservas de petróleo que o país possui.

"Royalties para que todos os surinameses possam se beneficiar e aproveitar o petróleo e o gás. Cada surinamês que vive em nosso país receberá um valor de 750 dólares americanos [R$4,3 mil], com uma taxa de juros anual de 7%", anunciou o presidente desta ex-colônia holandesa na América do Sul, durante seu discurso no Dia da Independência.

"Vocês são coproprietários da receita do petróleo. O petróleo do futuro não será hipotecado. Que isso fique claro (...) É hora de devolver algo à população e eles vão receber de volta", destacou o governante.

Santokhi assegurou que havia recebido muitas propostas sobre o uso do dinheiro do petróleo e que o programa "Royalties para Todos" será colocado em prática somente quando o petróleo "do bloco 58" for "vendido". O governo também está estudando a possibilidade de que pessoas com mais de 60 anos e portadores de deficiência possam receber o pagamento antes de 2028.

Este país, que teoricamente possui grandes reservas de petróleo, aguardava há muito tempo que investidores estrangeiros decidissem explorar seus campos de petróleo em alto-mar.

No início de outubro, a gigante francesa TotalEnergies anunciou um investimento de cerca de 10,5 bilhões de dólares (R$ 60,9 bilhões), com a produção no bloco 58 programada para começar em 2028.

