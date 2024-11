O público poderá conferir o interior restaurado da catedral de Notre-Dame de Paris em um programa de televisão que será transmitido nesta sexta-feira, durante a última visita às obras do presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a emissora France 2 nesta segunda-feira (25).

Este programa especial antecede em oito dias a reabertura oficial da catedral ao público, marcada para 7 de dezembro. O monumento, conhecido mundialmente, foi devastado por um incêndio em abril de 2019.

Após cinco anos de intensos trabalhos de restauração, a aparência do interior de Notre-Dame ainda é mantido em sigilo, embora imagens de autenticidade não confirmada tenham circulado na rede social X.

As imagens foram compartilhadas pelo bilionário Elon Musk, proprietário do X e próximo ao presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump.

A cerimônia de reinauguração da catedral ocorrerá no sábado, 7 de dezembro, à tarde. O presidente francês fará um discurso no átrio do templo antes de participar de uma cerimônia litúrgica que contará com a presença de convidados internacionais, incluindo chefes de Estado e de governo.

A missa inaugural para a consagração do novo altar será celebrada na manhã de domingo, 8 de dezembro.

pr/pel/gge/eg/mb/ic/mvv