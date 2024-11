Oito pessoas - seis menores de idade e duas mulheres - morreram no naufrágio de uma embarcação de migrantes em frente à ilha de Samos, no leste da Grécia, anunciou a Guarda Costeira grega nesta segunda-feira (25).

Quase 40 pessoas foram socorridas e as operações de resgate ao norte dessa ilha continuam perto da costa turca, de onde zarpam diversas embarcações com migrantes que tentam entrar na União Europeia, disse a mesma fonte.

A Grécia registrou um aumento de 25% este ano no número de pessoas que tentam chegar ao seu litoral fugindo da pobreza e das guerras, com um aumento de 30% em direção a Rodes e ao sudeste do Mar Egeu, de acordo com o Ministério da Migração.

Houve vários acidentes semelhantes nas últimas semanas, sendo o mais recente no início de novembro, quando quatro pessoas morreram perto da ilha de Rodes.

No final de outubro, duas pessoas morreram perto de Samos. Outras quatro pessoas, incluindo duas crianças, foram dadas como desaparecidas perto da ilha de Kos alguns dias antes.

str-yap/pz/acc/sag/dd/aa