A vitória do Real Madrid (2º) sobre o Leganés (14º) 3 a 0 neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, colocou pressão sobre o líder Barcelona, que tropeçou nos dois últimos jogos e viu sua vantagem diminuir em quatro pontos quando o time merengue tem um jogo a menos.

Os gols do francês Kylian Mbappé (42'), do uruguaio Federico Valverde (65') e do inglês Jude Bellingham (84') garantiram o resultado tranquilo para o Real Madrid, que na próxima quarta-feira encara o Liverpool fora de casa pela Liga dos Campeões.

O time não desperdiçou a oportunidade depois do empate do Barça com o Celta de Vigo (2 a 2) no sábado para se aproximar da liderança e, além disso, retomou a segunda posição do Atlético de Madrid, que venceu o Alavés (2 a 1) na rodada.

O técnico italiano Carlo Ancelotti apostou desde o início em Dani Ceballos, no turco Arda Güler e no jovem Raúl Asencio para suprir os vários desfalques por lesão, mas também para descansar o elenco antes da visita a Anfield pela Champions.

"Vi um time sólido e focado. Mudamos um pouco a posição dos atacantes: Mbappé ficou na esquerda, onde foi bem, e Vinícius pelo meio", declarou Ancelotti em entrevista coletiva.

Justamente Güler protagonizou a jogada mais perigosa do primeiro tempo depois de uma ação individual que quase surpreendeu o goleiro Marko Dmitrovic, que estava atento e fez a defesa (24').

Uma falha de Adrià Altimira na saída de bola originou o primeiro gol do Real Madrid. Bellingham desarmou e serviu Mbappé, que estava livre na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O segundo tempo foi morno, com poucas oportunidades de gol para a tranquilidade dos madridistas, que não tiveram a vitória ameaçada em nenhum momento.

Mas uma potente cobrança de falta de Valverde e o terceiro gol de Bellingham garantiram a vitória para o Real Madrid.

Nos jogos já encerrados deste domingo, o Osasuna (5º) deixou a vitória escapar nos acréscimos e empatou em 2 a 2 com o Villarreal (4º), enquanto o Sevilla (12º) venceu o Rayo Vallecano (13º) com um gol solitário do suíço Djibril Sow.

A rodada termina com o Athletic Bilbao recebendo a Real Sociedad.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Valladolid 2 - 0

- Sábado:

Valencia - Betis 4 - 2

Atlético de Madrid - Alavés 2 - 1

Las Palmas - Mallorca 2 - 3

Girona - Espanyol 4 - 1

Celta Vigo - Barcelona 2 - 2

- Domingo:

Osasuna - Villarreal 2 - 2

Sevilla - Rayo Vallecano 1 - 0

Leganés - Real Madrid 0 - 3

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 14 11 1 2 42 14 28

2. Real Madrid 30 13 9 3 1 28 11 17

3. Atlético de Madrid 29 14 8 5 1 21 8 13

4. Villarreal 25 13 7 4 2 25 21 4

5. Osasuna 22 14 6 4 4 19 22 -3

6. Girona 21 14 6 3 5 20 18 2

7. Mallorca 21 14 6 3 5 13 12 1

8. Athletic Bilbao 20 13 5 5 3 19 13 6

9. Betis 20 14 5 5 4 16 16 0

10. Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10 1

11. Celta Vigo 18 14 5 3 6 22 24 -2

12. Sevilla 18 14 5 3 6 13 18 -5

13. Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 13 14 -1

14. Leganés 14 14 3 5 6 13 19 -6

15. Getafe 13 14 2 7 5 10 11 -1

16. Alavés 13 14 4 1 9 15 24 -9

17. Las Palmas 12 14 3 3 8 18 25 -7

18. Valencia 10 12 2 4 6 12 19 -7

19. Espanyol 10 13 3 1 9 12 26 -14

20. Valladolid 9 14 2 3 9 10 27 -17

