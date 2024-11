Com dois gols do egípcio Mohamed Salah, o Liverpool venceu o lanterna Southampton de virada por 3 a 2 neste domingo (24) e agora conta com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês.

O técnico holandês Arne Slot somou sua 16ª vitória em 18 jogos à frente dos 'Reds', a décima em 12 rodadas na Premier League. A virada fora de casa também dá confiança à equipe antes de receber o Real Madrid na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões.

Com 31 pontos, o Liverpool se beneficiou com a derrota dos 'Citizens' de Pep Guardiola no sábado diante do Tottenham (4 a 0) e abriu sua maior vantagem até o momento na ponta da tabela.

A boa campanha se deve em grande parte à boa fase de Salah, que com dois gols (65' e 83 de pênalti) decidiu um jogo amarrado na casa do lanterna do campeonato.

Apesar de ter aberto o placar com Dominik Szoboszlai (30') depois de um erro na saída de bola do Southampton, o Liverpool sofreu o empate no final do primeiro tempo com Adam Armstrong aproveitando rebote em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Caomhin Kallaher que ele mesmo cobrou (42').

Depois do intervalo, o próprio Armstrong fez a assistência para o português Mateus Fernandes (56') marcar o segundo dos donos da casa, mas Salah apareceu para salvar os 'Reds'.

Primeiro, o egípcio recebeu passe longo de Ryan Gravenberch para marcar e, na reta final, converteu pênalti marcado após toque de mão dentro da área da defesa do Southampton.

A 12ª rodada do Campeonato Inglês continua neste domingo com o Manchester United visitando o Ipswich, na estreia do técnico português Rúben Amorim.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Leicester - Chelsea 1 - 2

Bournemouth - Brighton 1 - 2

Aston Villa - Crystal Palace 2 - 2

Arsenal - Nottingham 3 - 0

Everton - Brentford 0 - 0

Fulham - Wolverhampton 1 - 4

Manchester City - Tottenham 0 - 4

- Domingo:

Southampton - Liverpool 2 - 3

(13h30) Ipswich Town - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Newcastle - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16

2. Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5

3. Chelsea 22 12 6 4 2 23 14 9

4. Arsenal 22 12 6 4 2 21 12 9

5. Brighton 22 12 6 4 2 21 16 5

6. Tottenham 19 12 6 1 5 27 13 14

7. Nottingham 19 12 5 4 3 15 13 2

8. Aston Villa 19 12 5 4 3 19 19 0

9. Newcastle 18 11 5 3 3 13 11 2

10. Fulham 18 12 5 3 4 17 17 0

11. Brentford 17 12 5 2 5 22 22 0

12. Manchester United 15 11 4 3 4 12 12 0

13. Bournemouth 15 12 4 3 5 16 17 -1

14. West Ham 12 11 3 3 5 13 19 -6

15. Everton 11 12 2 5 5 10 17 -7

16. Leicester 10 12 2 4 6 15 23 -8

17. Wolverhampton 9 12 2 3 7 20 28 -8

18. Crystal Palace 8 12 1 5 6 10 17 -7

19. Ipswich Town 8 11 1 5 5 12 22 -10

20. Southampton 4 12 1 1 10 9 24 -15

