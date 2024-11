A Inter de Milão pulou provisoriamente para a liderança do Campeonato Italiano ao golear o Hellas Verona por 5 a 0 neste sábado (23), no jogo que abriu a 13ª rodada.

Com 28 pontos, a Inter fica com dois de vantagem sobre o Napoli (2º), que no domingo recebe a Roma (12ª).

Apesar das ausências de Lautaro Martínez e Hakan Calhanoglu, os 'nerazzurri' deram um show de eficiência em Verona e abriram 3 a 0 em 25 minutos.

O destaque do jogo foi o atacante Marcus Thuran, que fez a assistência para Joaquín Correa abrir o placar (17') e balançou as redes ele próprio duas vezes (22' e 25').

Depois de passar em branco em dois jogos da seleção da França na data Fifa, Thuran chega a nove gols nesta edição da Serie A.

Ainda no primeiro tempo, Stefan de Vrij (31') e Yann Bisseck (41') fecharam a goleada interista.

Com a vitória garantida no intervalo, a Inter diminuiu o ritmo no segundo tempo e começou a pensar no jogo da próxima terça-feira contra o RB Leipzig, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

"Às vezes marco dois gols, às vezes três e às vezes nenhum. Mas como eu sempre digo, o que mais importa é ajudar a equipe", declarou Thuran à plataforma DAZN.

- Milan e Juve não saem do zero -

Também neste sábado, Milan e Juventus não saíram do 0 a 0 no clássico da rodada, em um jogo com poucas oportunidades para ambos os lados.

Só o meio-campista francês Youssouf Fofana fez a torcida milanista levantar por um instante em San Siro, quando experimentou de longe e a bola tirou tinta da trave do goleiro Michele Di Gregorio (80').

Nem a entrada de Christian Pulisic no segundo tempo (70') conseguiu acordar os 'rossoneri'. A Juventus, por sua vez, estava sem o artilheiro Dusan Vlahovic, que sofreu uma contratura muscular enquanto defendia a seleção da Sérvia na data Fifa.

O empate é ruim principalmente para o Milan, que foi vaiado por seus torcedores. O clube fica estacionado na sétima posição com 19 pontos, a nove da Inter.

Já a Juventus se mantém invicta nesta temporada na Serie A, mas com mais empates (7) do que vitórias (6). O time de Turim ocupa a sexta colocação com 25 pontos.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Hellas Verona - Inter 0 - 5

Milan - Juventus 0 - 0

(16h45) Parma - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Genoa - Cagliari

(11h00) Como - Fiorentina

Torino - Monza

(14h00) Napoli - Roma

(16h45) Lazio - Bologna

- Segunda-feira:

(14h30) Empoli - Udinese

(16h45) Unione Venezia - Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 28 13 8 4 1 31 14 17

2. Napoli 26 12 8 2 2 19 9 10

3. Atalanta 25 12 8 1 3 31 15 16

4. Fiorentina 25 12 7 4 1 25 10 15

5. Lazio 25 12 8 1 3 25 14 11

6. Juventus 25 13 6 7 0 21 7 14

7. Milan 19 12 5 4 3 20 14 6

8. Bologna 18 11 4 6 1 15 13 2

9. Udinese 16 12 5 1 6 15 18 -3

10. Empoli 15 12 3 6 3 9 10 -1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 18 -3

12. Roma 13 12 3 4 5 14 17 -3

13. Parma 12 12 2 6 4 16 18 -2

14. Hellas Verona 12 13 4 0 9 17 32 -15

15. Como 10 12 2 4 6 13 23 -10

16. Cagliari 10 12 2 4 6 12 22 -10

17. Genoa 10 12 2 4 6 9 22 -13

18. Lecce 9 12 2 3 7 5 21 -16

19. Monza 8 12 1 5 6 10 15 -5

20. Unione Venezia 8 12 2 2 8 11 21 -10

