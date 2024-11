O Campeonato Francês terá no domingo a estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli no comando do Rennes, que visitará o Lille pela 12ª rodada.

Sampaoli conhece bem a Ligue 1, com sua passagem de um ano e meio pelo Olympique de Marselha, onde foi vice-campeão na temporada 2021/2022.

O Rennes, que ocupa a 13ª colocação com apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, recorreu à experiência do argentino para tentar evitar a queda para a segunda divisão.

"Sou um admirador da liga francesa e depois que saí do Olympique de Marselha acompanhei muito o campeonato porque gosto muito das equipes que estão aqui, como elas funcionam, as transições", disse Sampaoli em sua chegada ao novo clube, no dia 12 de novembro.

No topo da tabela, o Paris Saint-Germain recebe o Toulouse na sexta-feira, mas com a cabeça no jogo seguinte, três das depois, contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

A viagem à Alemanha será na quinta rodada da Champions, onde o PSG venceu apenas um jogo e está fora da zona de classificação para o mata-mata.

Desde a derrota em casa para o Atlético de Madrid no início do mês, o time parisiense concentra todas as atenções para o jogo decisivo contra o Bayern, e a falta de concentração pode ser a maior ameaça contra o Toulouse, que vem de três vitórias consecutivas antes da paralisação para a data Fifa.

Apesar da liderança isolada, o PSG não pode se dar ao luxo de tropeçar para não ver sua vantagem sobre o Monaco (2º) diminuir.

O time do Principado, que faz ótima campanha na Champions (invicto com três vitórias e um empate), joga horas antes na sexta-feira, quando recebe o Brest.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h00) Monaco - Brest

(17h00) PSG - Toulouse

- Sábado:

(13h00) Lens - Olympique de Marselha

(15h00) Saint-Etienne - Montpellier

(17h00) Reims - Lyon

- Domingo:

(11h00) Lille - Rennes

(13h00) Nantes - Le Havre

Auxerre - Angers

(16h45) Nice - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 29 11 9 2 0 33 10 23

2. Monaco 23 11 7 2 2 18 8 10

3. Olympique de Marselha 20 11 6 2 3 24 15 9

4. Lille 19 11 5 4 2 18 11 7

5. Lyon 18 11 5 3 3 18 15 3

6. Nice 17 11 4 5 2 21 11 10

7. Reims 17 11 5 2 4 19 15 4

8. Lens 17 11 4 5 2 12 9 3

9. Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1

10. Toulouse 15 11 4 3 4 13 11 2

11. Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2

12. Brest 13 11 4 1 6 14 19 -5

13. Rennes 11 11 3 2 6 13 18 -5

14. Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3

15. Angers 10 11 2 4 5 13 20 -7

16. Saint-Etienne 10 11 3 1 7 10 25 -15

17. Le Havre 9 11 3 0 8 8 23 -15

18. Montpellier 7 11 2 1 8 11 31 -20

