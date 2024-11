Os países em desenvolvimento exigiram dos países ricos "pelo menos" 500 bilhões de dólares (2,89 trilhões de reais) por ano para combater as consequências das mudanças climáticas até 2030, afirmou nesta quinta-feira o representante do grupo de países do Sul global G77+China.

"Não devemos sair de Baku sem uma quantia clara", declarou o ugandês Adonia Ayebare durante uma sessão plenária da COP29 em Baku, capital do Azerbaijão.

