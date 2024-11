O balanço dos bombardeios israelenses de quarta-feira (21) contra grupos pró-Irã na cidade de Palmira, centro da Síria, subiu para 68 mortos, segundo uma contagem atualizada da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A organização não governamental afirma que as vítimas incluem 42 combatentes sírios pró-Irã e 26 estrangeiros, a maioria iraquianos do grupo Al Nujaba, mas também quatro membros do grupo libanês Hezbollah.

O balanço anterior do Ministério da Defesa da Síria registrava 36 mortes.

lar/at/bfi/es/zm/fp