Os armários do vestiário do Real Madrid usados por lendas como Cristiano Ronaldo e David Beckham estão em exposição em Londres serão leiloados pela casa Sotheby's.

O clube merengue decidiu levar a leilão as peças do vestiário do time profissional depois da reforma do estádio Santiago Bernabéu. Trata-se de armários que foram usados por estrelas do clube de 2001 a 2022, entre elas Ronaldo 'Fenômeno', Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luís Figo, entre outros.

O leilão tem a duração de duas semanas a partir de 12 de novembro e o preço de reserva é de 10 mil libras esterlinas (R$ 73 mil na cotação atual) por cada armário individual.

"Estes armários representam um período extraordinário na história do Real Madrid", declarou George North, diretor de vendas da casa Sotheby's.

"Esta é a primeira vez que colocamos no mercado um vestiário completo e isso mostra o grau de popularidade e status de um clube como o Real Madrid", acrescentou North.

Os armários, que permanecerão expostos em Londres até o dia 26 de novembro, irão para os compradores com um certificado de autenticidade e a relação de jogadores que o utilizaram.

Outra das peças leiloadas é um mosaico gigante do Santiago Bernabéu. Parte da renda do leilão será destinada à Fundação Real Madrid.

smg/nf/iga/cl/cb