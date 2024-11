A Itália conquistou sua quinta Billie Jean King Cup nesta quarta-feira (20), ao derrotar na final a Eslováquia (2-0).

A número 4 do mundo, Jasmine Paolini, venceu Rebecca Sramkova por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1) no segundo jogo de simples do confronto, horas depois da vitória de Lucia Bronzetti sobre Viktoria Hruncakova (6-2 e 6-4).

O título da Itália foi selado com menos dificuldades do que as vitórias fases anteriores, em que a equipe precisou ir para o jogo decisivo de duplas contra o Japão nas quartas de final e contra a Polônia nas semis.

Antes deste quinto título, a Itália havia vencido a BJK Cup em 2006, 2009, 2010 e 2013, na competição que até então tinha o nome de Fed Cup.

Derrotadas pelo Canadá na final do ano passado, as italianas voltam a levantar o troféu depois de 11 anos.

Por sua vez, a Eslováquia, que na primeira rodada da fase final eliminou as maiores campeãs do torneio (Estados Unidos, 18 títulos), tentava vencer pela segunda vez, depois da conquista em 2002.

A vitória da Itália devolve a igualdade nos confrontos diretos com a Eslováquia na BJK Cup (duas vitórias para cada).

Liderada pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner, a equipe masculina da Itália, campeã da Copa Davis em 2023, enfrenta a Argentina pelas quartas de final do torneio nesta quinta-feira.

dga/cpb/iga/gfe/cb