Quatro capacetes azuis ficaram feridos nesta terça-feira (19), no sul do Líbano, "provavelmente" por um foguete disparado por "atores não estatais" perto da fronteira com Israel, que trava uma guerra contra o movimento islamista Hezbollah, informou a missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

"Quatro soldados ganeses das forças de manutenção da paz ficaram feridos quando um foguete - provavelmente disparado por atores não estatais no Líbano - atingiu sua base (...) a leste do vilarejo de Ramia", escreveu a Unifil em um comunicado.

A missão de paz da ONU foi destacada no sul do Líbano em 1978, após uma primeira invasão de Israel à região.

Desde então, mais de 10.000 capacetes azuis da missão da ONU estão destacados na área. A Itália é o principal contribuinte europeu, com 1.068 soldados, segundo o organismo internacional.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, havia afirmado pouco antes que a base da missão da ONU em Chamaa havia sido atacada e culpado inicialmente Israel pela agressão.

No entanto, uma fonte do ministério disse que Crosetto "não tinha as informações corretas" quando se expressou. O movimento libanês "Hezbollah foi responsável pelo ataque", indicou a fonte à AFP.

Israel intensificou em setembro os bombardeios no Líbano, principalmente contra redutos do Hezbollah. O país governado por Benjamin Netanyahu também enviou tropas para missões por terra no Líbano, enquanto o Hezbollah continua lançando projéteis quase todos os dias contra o território israelense.

