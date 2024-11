O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou, nesta terça-feira (19), os líderes do G20 reunidos no Brasil de não reagirem ao decreto assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, que amplia os motivos para recorrer ao uso de armas nucleares.

“Hoje, os países do G20 estão reunidos no Brasil. Eles disseram alguma coisa? Nada”, lamentou Zelensky durante uma coletiva de imprensa em Kiev, na qual também denunciou a ausência de uma ‘estratégia forte’ por parte dos países reunidos no Rio.

bur-pop/am/sag/mb/dd/yr