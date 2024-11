O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se reuniu nesta segunda-feira (18) em Pyongyang com o ministro russo de Recursos Naturais, Alexander Kozlov, durante a visita ao país asiático de duas delegações de Moscou.

Ambos os países têm intensificado significativamente suas relações em meio à guerra na Ucrânia, na qual, segundo os Estados Unidos e a Coreia do Sul, mais de 10 mil soldados norte-coreanos estão envolvidos no apoio às tropas russas.

Kim se encontrou com o ministro Kozlov, que lidera uma delegação de um painel intergovernamental para a "cooperação no comércio, economia, ciência e tecnologia", conforme informou a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, KCNA.

Paralelamente, também chegou à capital norte-coreana uma delegação de uma academia militar russa, indicou o mesmo meio, sem especificar o objetivo da visita.

O encontro com Kozlov ocorreu "em uma atmosfera sincera e amigável", afirmou a KCNA. Durante a reunião, Kim destacou a necessidade de "promover ainda mais" os intercâmbios comerciais, científicos e tecnológicos.

O líder norte-coreano também celebrou, durante a reunião, o novo tratado de defesa recentemente ratificado entre os dois países, que formalizou os crescentes vínculos militares entre os aliados.

Em troca do envio de tropas norte-coreanas para a linha de frente na Ucrânia, os países ocidentais temem que a Rússia esteja oferecendo apoio tecnológico que possa ajudar a desenvolver o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

