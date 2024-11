Dois meses depois da primeira vitória de sua história em um jogo oficial, San Marino superou Liechtenstein por 3 a 1 nesta segunda-feira (18) em Vaduz, o que lhe dá acesso à terceira divisão da Liga das Nações da Uefa.

Os são-marinenses levaram um gol no primeiro tempo, mas conseguiram a virada na etapa complementar, empatando com Lorenzo Lazzari (aos 46 minutos), antes de virar de pênalti com Nicola Nanni (66') e ampliar com Alessandro Golinucci (76').

"Terminar o primeiro tempo perdendo de 1 a 0 era um insulto para o futebol, mas os rapazes foram brilhantes na segunda etapa e mereceram o que conquistaram", disse, orgulhoso, o técnico de San Marino, o italiano Roberto Cevoli.

San Marino demonstrou um ímpeto especialmente ofensivo neste duelo no Rheinpark Stadion e tem-se esforçado para deixar o 210º lugar do ranking da Fifa, o último da fila.

"Além do risco de um ataque cardíaco, tudo o que posso dizer é que estes meninos fizeram história esta noite", declarou, emocionado, o presidente da Federação São-Marinense de Futebol, Marco Tura. "Chorei com eles" de emoção, admitiu.

Em 5 de setembro, San Marino havia obtido, também contra Liechtenstein, o primeiro triunfo de sua história em um jogo oficial.

Até então, o pequeno país encravado na Itália tinha conseguido apenas uma vitória em um duelo amistoso disputado há 20 anos, precisamente contra Liechtenstein.

