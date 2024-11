A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta segunda-feira (18), antes da publicação, na quarta, dos resultados da gigante dos semicondutores Nvidia.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,13%, a 43.389,60 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq avançou 0,60%, a 18.791,81 unidades, e o S&P 500 subiu 0,39%, a 5.893,62.

O Nasdaq foi puxado pela Tesla, que registrou alta de 5,6%, após uma informação publicada pela agência Bloomberg, que assinalou no fim de semana que o futuro governo de Donald Trump nos Estados Unidos buscará limitar as restrições aos veículos de condução autônoma, o que poderia beneficiar a empresa de Elon Musk, que apoiou a campanha do bilionário republicano.

Foi um dia "relativamente pouco interessante em termos da magnitude de operações" realizadas, resumiu para a AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Esta situação "não é surpreendente", considerando a "explosão" pós-eleitoral do mercado, que disparou, e a subsequente queda na semana passada.

"Começamos a semana em um ponto médio e com poucos dados econômicos", acrescentou.

A Nvidia vai publicar seus aguardados resultados trimestrais na quarta-feira, após o fechamento do mercado.

