O uruguaio Rodrigo Bentancur, jogador do Tottenham Hotspur, foi suspenso por sete jogos por um comentário considerado racista contra seu companheiro de equipe sul-coreano Son Heung-Min, anunciou a Federação Inglesa (FA) nesta segunda-feira (18).

"Uma comissão independente impôs uma suspensão de sete jogos e uma multa de 100 mil libras (126.170 dólares ou 728 mil reais) a Rodrigo Bentancur por violar as regras da FA durante uma entrevista", afirma a entidade em um comunicado.

A Federação Inglesa (FA) acusou Bentancur em meados de setembro de má conduta com seu companheiro de time durante uma entrevista ao canal uruguaio Canal 10.

O ex-jogador da Juventus foi questionado pelo jornalista se poderia conseguir uma camisa de seu colega de equipe. "Do Sonny? Ou do primo do Sonny, são todos mais ou menos iguais", respondeu o jogador de futebol.

Para a FA, as palavras do uruguaio constituem uma "infração com agravante" ao "referir-se voluntária ou involuntariamente à nacionalidade, raça e/ou origem étnica". O uruguaio de 27 anos não demorou a pedir desculpas ao companheiro, mas não foi o suficiente para evitar a punição.

Por sua vez, Son Heung-Min, estrela midiática na Coreia do Sul, declarou em setembro que o assunto entre os dois jogadores estava resolvido.

"Ele pediu desculpas logo em seguida, enquanto estávamos de férias. Eu estava em casa, nem percebi o que estava acontecendo. Ele me mandou uma mensagem longa e dava para sentir que ele havia enviado de coração", declarou o sul-coreano.

