Os policiais de uma cidade do centro da Tailândia tiveram que se entrincheirar em sua própria delegacia durante o fim de semana diante de uma multidão ameaçadora de 200 macacos fugitivos.

Os moradores de Lopburi sofrem há muito tempo as consequências de uma crescente e agressiva população de macacos, e as autoridades construíram abrigos especiais para conter os grupos de animais revoltados.

Contudo, no sábado, 200 primatas escaparam e invadiram a cidade, com um grupo cercando a delegacia local.

"Tivemos que fechar as portas e janelas para evitar que entrassem no prédio em busca de comida", declarou à AFP o capitão de polícia Somchai Seedee nesta segunda-feira (18).

A polícia de trânsito e os policiais de plantão foram chamados para repelir os visitantes, informou a polícia de Lopburi no Facebook no domingo.

Cerca de uma dúzia de intrusos permaneceu desafiadoramente no telhado da delegacia de polícia nesta segunda-feira, de acordo com fotos da imprensa local.

Nas ruas, a polícia e as autoridades locais estão ocupadas reunindo os macacos, tentando mantê-los longe das áreas residenciais.

Embora a Tailândia seja uma nação majoritariamente budista, há muito tempo assimilou as tradições hindus de sua era pré-budista.

Por isso, os macacos ocupam um lugar especial no coração dos tailandeses graças ao heroico deus macaco hindu Hanuman, que ajudou Rama a resgatar sua amada esposa Sita das garras de um malvado rei demônio.

Milhares desses primatas dominam as ruas ao redor do templo Pra Prang Sam Yod, no centro de Lopburi.

Desde o final da década de 1980, a cidade oferece um banquete anual de frutas para sua população de macacos.

Mas seu número crescente, o vandalismo e as brigas em massa tornaram sua difícil convivência com os humanos quase intolerável.

As autoridades de Lopburi tentaram acabar com os conflitos entre humanos e macacos com programas de esterilização e realocação.

