O exército israelense confirmou neste domingo (17) que havia "eliminado" o responsável pela imprensa no Hezbollah, Mohamad Afif, apresentado como o "chefe da propaganda" do movimento islamista libanês, em um bombardeio realizado no mesmo dia na região de Beirute.

Mohamad Afif "estava diretamente envolvido na atividade terrorista do Hezbollah contra o Estado de Israel", afirmou o exército em um comunicado.

