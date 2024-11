A Inglaterra, vice-campeã da Europa, mas que na atual edição da Liga das Nações da Uefa teve que disputar a segunda divisão (Liga B), selou seu retorno à elite do torneio ao golear a Irlanda por 5 a 0 neste domingo (17), pela sexta e última rodada.

O técnico interino Lee Carsley, no cargo desde a saída de Gareth Southgate, em julho, cumpriu assim a missão antes da chegada do alemão Thomas Tuchel, que vai assumir a equipe em 1º de janeiro de 2025.

Os ingleses precisavam terminar na liderança do Grupo B e conseguiram, empatados com 15 pontos com a Grécia, que neste domingo venceu a Finlândia por 2 a 0, mas ficou em segundo pelo critério do saldo de gols.

Todos os gols do jogo em Wembley saíram no segundo tempo, marcados por Harry Kane (53' de pênalti), Anthony Gordon (55'), Connor Gallagher (58'), Jarrod Brown (75') e Taylor Harwood-Bellis (79').

A Inglaterra havia complicado muito seu acesso ao perder em casa para a Grécia (2-1) em outubro, mas na última quinta-feira conseguiu vencer o mesmo rival em Atenas (2 a 0), recuperando assim a liderança da chave para depender apenas de si.

Apesar dos vários desfalques nesta data Fifa, o que incomodou o capitão Kane por considerar que alguns jogadores não têm a seleção como prioridade, os 'Three Lions' conseguiram retornar à primeira divisão da Liga das Nações.

str/cyj/dr/dam/cb