Alemanha goleou a Bósnia por 7 a 0 neste sábado (16), em Freiburg, e garantiu a primeira posição do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.

A seleção treinada por Julian Nagelsmann, classificada para as quartas de final desde outubro, não perdeu tempo e abriu o placar logo com dois minutos de jogo, com de Jamal Musiala.

Ainda no primeiro tempo, Tim Kleindienst marcou seu primeiro gol pela 'Mannschaft' (23') e Kai Havertz praticamente resolveu o confronto antes do intervalo (37').

Na segunda etapa, Florian Wirtz fez dois em sete minutos (50' e 57') e, pouco depois, Leroy Sané deixou o dele (66'). Kleindienst, atacante do Borussia Monchengladbach que fez sua estreia pela seleção alemã há um mês, marcou mais um para fechar a goleada (79').

Mas nem tudo foram boas notícias para a Alemanha, já que Joshua Kimmich, capitão da seleção e pilar do setor de meio-campo do Bayern de Munique, teve que ser substituído por um problema no tornozelo.

bur-dam/dr/cb