A passagem da tempestade tropical Sara neste sábado (16) pelo norte de Honduras já resultou em uma morte, diversos rios transbordados, estradas alagadas e comunidades incomunicáveis, enquanto avança lentamente em direção a Belize e Guatemala.

As províncias de Atlántida, Yoro e Colón, no norte do país, amanheceram parcialmente inundadas devido ao fenômeno, que, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), pode causar "fortes chuvas", "inundações repentinas catastróficas" e "deslizamentos de terra" em Honduras.

Sara se desloca a uma velocidade de cerca de 5 km/h, com ventos máximos sustentados de 120 km/h, rumo a Belize, Guatemala e México, impactando de forma indireta outras regiões da América Central.

O norte de Honduras está em alerta vermelho, com pelo menos 47 mil pessoas afetadas pelas chuvas e enchentes. Cerca de 143 comunidades foram relatadas como isoladas devido ao transbordamento de rios e alagamentos. Uma ponte sobre um rio chegou a desabar com a força das águas.

Em Belize, as autoridades se preparam para a chegada de Sara na madrugada, com previsão de "chuvas intensas" que podem causar inundações, principalmente no sul e centro do país. Deslizamentos de terra provocados pelas chuvas "excessivas" já forçaram o fechamento de várias estradas.

Na Guatemala, espera-se que Sara chegue na manhã de domingo, já rebaixada para uma depressão tropical. Os departamentos de Petén, Izabal e Alto Verapaz começam a registrar aumentos significativos nos níveis dos rios, embora ainda não haja relatos de emergências.

Em El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, também foram registradas chuvas contínuas nas últimas duas semanas, anteriores à formação de Sara como tempestade tropical.

bur-apg/mr/ic/jb