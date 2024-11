Dois dirigentes da Jihad Islâmica, grupo armado palestino que participou no ataque de 7 de outubro de 2023, morreram na quinta-feira em um bombardeio israelense nos subúrbios de Damasco, informou à AFP uma fonte do movimento.

Segundo a fonte, Abdel Aziz al Minawi, membro do escritório político da Jihad Islâmica, e Rasmi Abu Issa, diretor de relações exteriores do grupo, morreram no ataque que atingiu a localidade de Qudsaya, nos subúrbios da capital síria.

Procurado pela AFP, o Exército israelense se recusou a fazer comentários.

