O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na quinta-feira um "Exército forte", ao mesmo tempo que reiterou o compromisso de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Trump, que em sua campanha defendeu uma política externa baseada nos "Estados Unidos em primeiro lugar", já havia afirmado que deseja obter um acordo entre Kiev e Moscou, mas sem revelar detalhes, e acabar com o derramamento de sangue no Oriente Médio.

"Temos que voltar a ser um grande país, com impostos baixos e um Exército forte. Vamos consertar nosso Exército, fizemos isso uma vez e agora teremos que fazer novamente", declarou o presidente eleito na quinta-feira, durante um jantar organizado pelo 'America First Policy Institute' em sua residência particular de Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida.

"Vamos trabalhar no Oriente Médio e vamos trabalhar muito duro na Rússia e Ucrânia. Isto tem que parar", completou Trump.

Ele também criticou "a grande parte" do gasto americano destinado ao Afeganistão, de onde as tropas americanas saíram 2021, após duas décadas de luta contra a insurgência dos talibãs, que retornaram ao poder.

A eleição de Trump pode representar uma reviravolta no conflito de quase três anos entre Rússia e Ucrânia, com questionamentos ao apoio bilionário de Washington a Kiev, crucial para sua defesa.

O republicano disse durante a campanha eleitoral que poderia acabar com os combates em questão de horas e afirmou que conversaria diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin.

