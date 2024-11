Com dois gols de Gonzalo Plata, do Flamengo, e um de Enner Valencia, do Internacional, o Equador goleou a Bolívia por 4 a 0 nesta quinta-feira (14), em Guayaquil, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Superior do início ao fim, a seleção equatoriana começou a construir a goleada no primeiro tempo com o artilheiro Valencia cobrando pênalti (26'), depois que José Sagredo desviou a bola com a mão dentro da área, em lance flagrado pelo VAR e que gerou a expulsão do zagueiro boliviano.

Logo em seguida, Plata ampliou tocando por cima do goleiro depois de conseguir boa tabela com Valencia (28') e o Equador foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

No segundo tempo, o atacante do Flamengo marcou o terceiro para os equatorianos em nova assistência do jogador do Inter (49'), antes de Alan Minda fechar a goleada batendo colocado de fora da área (60').

Cada vez mais adaptado ao estilo do técnico argentino Sebastián Beccacece, o Equador poderia ter conseguido um placar ainda mais elástico se não fosse o goleiro boliviano Guillermo Viscarra.

A Bolívia poupou vários jogadores pensando no jogo da próxima terça-feira contra o Paraguai, em El Alto (4.150 m acima do nível do mar).

A seleção equatoriana ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias com os mesmos 16 pontos do Paraguai, mas com melhor saldo de gols. Por sua vez, a Bolívia caiu uma posição com a derrota e agora é a oitava.

bur-das/ol/cb