O Paraguai conseguiu uma valiosa vitória por 2 a 1 sobre a Argentina nesta quinta-feira (14), em Assunção, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Albiceleste' abriu o placar com Lautaro Martínez aos 11 minutos, mas a seleção paraguaia virou com gols de Tony Sanabria (19') e Omar Alderete (47') no estádio Defensores del Chaco.

Depois de golear a Bolívia por 6 a 0 na última rodada, a Argentina sofre sua terceira rodada nas Eliminatórias.

Messi, quase sempre cercado por até três marcadores, foi bem neutralizado pelo sistema defensivo paraguaio.

Ainda assim, a Argentina saiu na frente quando Martínez recebeu de Enzo Fernández na área e bateu cruzado de esquerda para superar o goleiro Gatito Fernández.

Minutos depois, Sanabria empatou com um golaço de bicicleta, aproveitando bola levantada na área pelo lateral Gustavo Velázquez.

A virada paraguaia veio no início do segundo tempo, em mais uma jogada pelo alto, dessa vez com Diego Gómez cobrando falta pela esquerda e Alderete mandando a bola para as redes de cabeça.

Com o resultado, o Paraguai coma 16 pontos e sobe para a quinta posição na tabela das Eliminatórias, enquanto a Argentina, apesar da derrota, se mantém na liderança com 22 pontos.

hro/cl/cb